Сборная Финляндии забросила 11 шайб в ворота Италии на ОИ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии со счетом 11:0 победили команду Италии в матче группового этапа зимних Олимпийских игр.

Авторы голов: Себастьян Ахо (7-я, 44-я минуты), Каапо Какко (11, 28), Йоэль Кивиранта (24, 54), Микаэль Гранлунд (9, 38), Миро Хейсканен (41), Арттури Лехконен (42), Йоэль Армиа (54).

Итоговая турнирная таблица в группе В: 1.Словакия – 6 очков, 2.Финляндия – 6, 3.Швеция – 6, 4.Италия – 0.

Занявшая за счет преимущества по дополнительным показателям Словакия напрямую вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.

В турнире выступают 12 сборных, разделенных на три группы по четыре команды. Сборные России и Белоруссии не принимают участие из-за санкций.

По итогам группового этапа ни одна команда не выбывает. Четыре лучшие команды из групп и еще одна по рейтингу попадают в четвертьфинал напрямую. Остальные команды сыграют в стыковых матчах.

Олимпийские игры проходят в Италии.