Поиск

Сборная Латвии по хоккею впервые после Сочи-2014 выиграла матч на ОИ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Латвии со счетом 4:3 победили Германию на групповом этапе соревнований в рамках зимних Олимпийских игр в Италии.

В составе немецкой сборной голы провели Лукас Райхель (3-я минута), Лукас Кельбле (17), Тим Штюцле (58).

Авторы голов в составе сборной Латвии: Данс Лочмелис (16, 29), Эдуард Тралмакс (49), Ренарс Крастенбергс (52).

Для команды Латвии эта победа стала первой на Олимпийских играх после соревнований в Сочи в 2014 году. Там она выиграла у Швейцарии со счетом 3:1 и вышла в четвертьфинал, где уступила будущему чемпиону, Канаде (1:2). В ОИ-2018 в Пхенчхане латвийские хоккеисты не играли.

В группе С на Играх-2026 по три очка набрали США, Латвия и Германия.У Дании очков пока нет. Матч второго тура со сборной США она проведет в субботу (начало – 23:10).

Хроника 21 января – 14 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
хоккей Олимпийские игры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Олимпийские игры 2026

Впервые в истории зимних Олимпийских игр медаль выиграл южноамериканец

Олимпийские игры 2026

Россиянин Гуменник занял шестое место на Олимпиаде

Олимпийские игры 2026

Казахстанский фигурист Шайдоров сенсационно выиграл Олимпиаду

Казахстанский фигурист Шайдоров сенсационно выиграл Олимпиаду
Олимпийские игры 2026

Выступающий за Польшу российский конькобежец стал призером ОИ

Олимпийские игры 2026

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ
Олимпийские игры 2026

Коростелев и Гуменник поборются за медали Олимпиады в пятницу

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу
Олимпийские игры 2026

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Бразильский футболист Матеус Рейс перешел в ЦСКА

Полузащитник Данила Козлов перешел из "Краснодара" в ЦСКА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });