Сборная Латвии по хоккею впервые после Сочи-2014 выиграла матч на ОИ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Латвии со счетом 4:3 победили Германию на групповом этапе соревнований в рамках зимних Олимпийских игр в Италии.

В составе немецкой сборной голы провели Лукас Райхель (3-я минута), Лукас Кельбле (17), Тим Штюцле (58).

Авторы голов в составе сборной Латвии: Данс Лочмелис (16, 29), Эдуард Тралмакс (49), Ренарс Крастенбергс (52).

Для команды Латвии эта победа стала первой на Олимпийских играх после соревнований в Сочи в 2014 году. Там она выиграла у Швейцарии со счетом 3:1 и вышла в четвертьфинал, где уступила будущему чемпиону, Канаде (1:2). В ОИ-2018 в Пхенчхане латвийские хоккеисты не играли.

В группе С на Играх-2026 по три очка набрали США, Латвия и Германия.У Дании очков пока нет. Матч второго тура со сборной США она проведет в субботу (начало – 23:10).