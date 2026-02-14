Поиск

Сборная Швеции по хоккею обыграла Словакию на ОИ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швеции со счетом 5:3 взяли верх над Словакией в матче группового этапа зимних Олимпийских игр в Италии.

В составе шведской команды голы провели Йоэль Эрикссон Эк (8-я минута), Адриан Кемпе (28), Элиас Петтерссон (35, 48), Лукас Рэймонд (52).

Авторы голов у сборной Словакии: Юрай Слафковски (9), Мартин Гернат (30).

Команды представляют группу В, где в трех матчах набрали по 6 очков. Третье место занимает Финляндия (3), которая последний в группе матч проведет с Италией (0).

В турнире выступают 12 сборных, разделенных на три группы по четыре команды. Сборные России и Белоруссии не принимают участие из-за санкций.

По итогам группового этапа ни одна команда не выбывает. Четыре лучшие команды из групп и еще одна по рейтингу попадают в четвертьфинал напрямую. Остальные команды сыграют в стыковых матчах.

На Олимпиаде также выступают игроки из Национальной хоккейной лиги. Для этого регулярный чемпионат НХЛ приостановлен на время проведения Олимпийских игр.

Хроника 21 января – 14 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
хоккей Олимпийские игры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Олимпийские игры 2026

Впервые в истории зимних Олимпийских игр медаль выиграл южноамериканец

Впервые в истории зимних Олимпийских игр медаль выиграл южноамериканец
Олимпийские игры 2026

Россиянин Гуменник занял шестое место на Олимпиаде

Олимпийские игры 2026

Казахстанский фигурист Шайдоров сенсационно выиграл Олимпиаду

Казахстанский фигурист Шайдоров сенсационно выиграл Олимпиаду
Олимпийские игры 2026

Выступающий за Польшу российский конькобежец стал призером ОИ

Олимпийские игры 2026

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ

Йоханнес Клебо повторил рекорд по числу титулов на зимних ОИ
Олимпийские игры 2026

Коростелев и Гуменник поборются за медали Олимпиады в пятницу

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу

"Атлетико" разгромил "Барселону" в Кубке Испании по футболу
Олимпийские игры 2026

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Сборная Канады разгромила Чехию на Олимпиаде

Бразильский футболист Матеус Рейс перешел в ЦСКА

Полузащитник Данила Козлов перешел из "Краснодара" в ЦСКА

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });