Сборная Швеции по хоккею обыграла Словакию на ОИ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швеции со счетом 5:3 взяли верх над Словакией в матче группового этапа зимних Олимпийских игр в Италии.

В составе шведской команды голы провели Йоэль Эрикссон Эк (8-я минута), Адриан Кемпе (28), Элиас Петтерссон (35, 48), Лукас Рэймонд (52).

Авторы голов у сборной Словакии: Юрай Слафковски (9), Мартин Гернат (30).

Команды представляют группу В, где в трех матчах набрали по 6 очков. Третье место занимает Финляндия (3), которая последний в группе матч проведет с Италией (0).

В турнире выступают 12 сборных, разделенных на три группы по четыре команды. Сборные России и Белоруссии не принимают участие из-за санкций.

По итогам группового этапа ни одна команда не выбывает. Четыре лучшие команды из групп и еще одна по рейтингу попадают в четвертьфинал напрямую. Остальные команды сыграют в стыковых матчах.

На Олимпиаде также выступают игроки из Национальной хоккейной лиги. Для этого регулярный чемпионат НХЛ приостановлен на время проведения Олимпийских игр.