Сборная США победила Данию на Олимпиаде

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США со счетом 6:3 победили команду Дании в матче группового этапа зимних Олимпийских игр.

Авторы голов у победителей: Мэтт Болди (4-я минута), Брэди Ткачук (30), Джек Айкел (31), Ноа Ханифин (38), Джейк Гюнцель (48), Джек Хьюз (55). У датчан отличились Ник Олесен (2), Николас Йенсен (12) и Филлип Бруггиссер (40).

По итогам двух туров группового этапа США возглавляют таблицу группы С с 6 очками. Не имеющая очков Дания замыкает квартет. Между ними находятся Латвия и Германия (по 3).

В турнире выступают 12 сборных, разделенных на три группы по четыре команды. Сборные России и Белоруссии не принимают участие из-за санкций.

По итогам группового этапа ни одна команда не выбывает. Четыре лучшие команды из групп и еще одна по рейтингу попадают в четвертьфинал напрямую. Остальные команды сыграют в стыковых матчах.

Олимпийские игры проходят в Италии.