Непряева по ошибке надела чужие лыжи во время масс-старта на 50 км на ОИ

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российская лыжница Дарья Непряева перепутала свой бокс с чужим при смене лыж на масс-старте на 50 км классическим стилем.

В результате она надела лыжи немки Катарины Хенних Дотцлер. Сервисмены сборной Германии положили для своей спортсменки другие лыжи, с которыми, однако, как следует из телекартинки, на трассе возникли проблемы.

При этом Непряева и Дотцлер на дистанции идут рядом – в конце первой десятки.

О судейских санкциях в отношении россиянки пока не сообщается.

Непряева последней из российских спортсменов вышла на старт Олимпиады-2026.