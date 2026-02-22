Непряева стала 11-й в лыжном масс-старте на 50 км на Олимпиаде

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российская лыжница Дарья Непряева финишировала 11-й в масс-старте на 50 км классическим стилем в рамках зимних Олимпийских игр в Италии.

Она на 8 минут 55,2 секунды отстала от победительницы гонки шведки Эббы Андерссон, которая преодолела дистанцию за 2 часа 16 минут 28,2 секунды.

Серебряным призером стала норвежка Хейди Венг, отставание которой от Андерссон составило 2 минуты 15,3 секунды).

В тройку лучших также попала представительница Швейцарии Надя Келин, уступившая чемпионке 6 минут 41,5 секунды.

По ходу гонки Непряева перепутала свой бокс с чужим при смене лыж. В результате она надела лыжи немки Катарины Хенних Дотцлер. Сервисмены сборной Германии положили для своей спортсменки другие лыжи. Немка финишировала девятой.

22 февраля – заключительный день Олимпиады-2026.