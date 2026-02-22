Поиск

Непряева стала 11-й в лыжном масс-старте на 50 км на Олимпиаде

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российская лыжница Дарья Непряева финишировала 11-й в масс-старте на 50 км классическим стилем в рамках зимних Олимпийских игр в Италии.

Она на 8 минут 55,2 секунды отстала от победительницы гонки шведки Эббы Андерссон, которая преодолела дистанцию за 2 часа 16 минут 28,2 секунды.

Серебряным призером стала норвежка Хейди Венг, отставание которой от Андерссон составило 2 минуты 15,3 секунды).

В тройку лучших также попала представительница Швейцарии Надя Келин, уступившая чемпионке 6 минут 41,5 секунды.

По ходу гонки Непряева перепутала свой бокс с чужим при смене лыж. В результате она надела лыжи немки Катарины Хенних Дотцлер. Сервисмены сборной Германии положили для своей спортсменки другие лыжи. Немка финишировала девятой.

22 февраля – заключительный день Олимпиады-2026.

Олимпиада-2026 в Италии

12
Матильда Гремо (Швейцария) на соревнованиях по фристайлу в дисциплине биг-эйрСоревнования в дисциплине командный сноуборд-кроссХоккеисты сборной Швейцарии разминаются перед матчем с ИталиейПараллельный гигантский слаломПрыжок на лыжах с трамплина Феликса Хоффманна из сборной ГерманииВыступление Изабо Левито (США) с короткой программой в одиночном фигурном катанииСпортсмен из Испании Йоахим Саларич во время соревнований по горнолыжному слалому среди мужчинМатиас Рош из Франции во время разминкиСоревнования по конькобежному спорту среди женщин в командной гонке преследованияСловенец Домен Превц совершает прыжок на лыжах с трамплинаНикола Домович и Доминика Пивковска из Польши во время соревнований по санному спортуСпортсмены Маурицио Бормолини (Италия) и Чхо Ван Хи (Южная Корея)
Матильда Гремо (Швейцария) на соревнованиях по фристайлу в дисциплине биг-эйр
Хроника 21 января – 22 февраля 2026 годаОлимпийские игры 2026
Олимпийские игры лыжные гонки Дарья Непряева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Олимпийские игры 2026

Россияне заработали одну медаль на зимней Олимпиаде в Италии

Олимпийские игры 2026

Россиянка Непряева поборется за медаль в последний день Олимпиады

Россиянка Непряева поборется за медаль в последний день Олимпиады
Олимпийские игры 2026

Норвегия досрочно выиграла медальный зачет Олимпиады-2026

Олимпийские игры 2026

Сборная Финляндии по хоккею разгромила Словакию и завоевала бронзу ОИ

"Реал" проиграл "Осасуне" в чемпионате Испании по футболу

Яромир Ягр заявил, что больше не сыграет в профессиональном хоккее

Яромир Ягр заявил, что больше не сыграет в профессиональном хоккее
Олимпийские игры 2026

Коростелев финишировал пятым в гонке на 50 км с масс-старта на ОИ

Олимпийские игры 2026

Йоханнес Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом

Йоханнес Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом
Олимпийские игры 2026

Сборные Канады и США по хоккею сыграют в финале Олимпиады

Олимпийские игры 2026

Сборная Канады по хоккею победила Финляндию и вышла в финал ОИ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });