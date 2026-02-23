Боксеры "Динамо" победили сборную мира в матчевой встрече

Россиянин Давид Суров был дисквалифицирован

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Сборная "Динамо" добилась победы над сборной мира в рамках международной матчевой встречи по боксу в Москве.

Встреча прошла 23 февраля, она была посвящена Дню защитника Отечества.

Итоговый счет – 4:1 в пользу боксеров "Динамо".

В весовой категории до 63,5 кг чемпион Европы-2024, финалист Европейских игр-2019 и чемпионата Европы-2017, участник Олимпийских игр-2020, пятикратный чемпион России Габил Мамедов единогласным решением судей победил кубинца Виктора Переса. Это был его первый поединок после восстановления от травмы. После боя прямо на ринге Мамедов сделал предложение своей девушке, которая ответила согласием.

"Я планировал жениться. Мне 31 год, и это осознанный шаг. Слава богу, что выиграл. Когда делал предложение, очень волновался. Скажи мне еще полгода назад, что я буду в ринге делать предложение девушке в эфире такого телеканала, как "Матч ТВ", я бы ответил: "Да вы что? Это точно не про меня". А сегодня я понял, что хочу. И вот это желание победило мои страхи и опасения. Выступил где-то на 60%. Максимум — 70%. Сейчас были скорость, понимание, "чуйка". Но именно мощи не было, как и мощных ударов. Все это приходит со временем. За год моего отсутствия я кое-что потерял, и сейчас нужно наверстывать. Но мотивация и желание есть!" - приводит слова Мамедова пресс-служба Федерации бокса России.

В весе до 71 кг двукратный чемпион России и четвертьфиналист чемпионата мира-2023 Игорь Свиридченков единогласным решением судей победил Майкла Кинга из ДР Конго, известного по боям с Максимом Черничуком и Бобо-Усмон Батуровым;

В категории веса до 75 кг чемпион России-2024 Егор Шапочанский решением судей победил двукратного чемпиона Азии, финалиста чемпионата мира-2023 Саиджамшида Джафарова из Азербайджана.

В весовой категории до 92 кг финалист чемпионатов России, победитель Кубка России-2025 Рамазан Дадаев раздельным решением судей победил бронзового призера чемпионата мира, финалиста чемпионата Азии-2022 Мадияра Сайдрахимоваиз Узбекистана. Дадаев сумел взять реванш за поражение в первой матчевой встрече "Динамо" vs мир в 2024 году;

В весе свыше 92 кг чемпион мира-2025 двукратный чемпион России в тяжелом весе Давид Суров проиграл иранцу Иману Рамезанпуру в результате дисквалификации в третьем раунде за нанесение ударов после команды "стоп" со стороны судьи.

"Не услышал команду и продолжил атаковать. Ну и дисквалифицировали", - заявил Суров.

"Повторюсь, я не услышал команду "стоп". Мне кажется, она была тихо сказана. Он просто выплюнул каппу, а я в этот момент работал серией… Ну и вышло так, что меня дисквалифицировали. Я расстроен. Что касается боя, то соперник легкий. Я вообще не уставал. Он постоянно вязал меня и держал мою левую руку. Мне приходилось работать только правой в ближнем бою. Но предупреждений ему не сделали, а дисквалифицировали меня. Реванш с иранцем? Зачем? Он никакой, если честно", - отметил он.

Также в рамках шоу прошли два медиа-боя. В весе до 77 кг Пеле Садоян (Грузия) победил Абубасира Шахвердиева, а в весе до 70 кг Асрор Акпарходжаев победил Гора Туманяна.

Турнир "был организован Iron&Gloves Promotions при поддержке общества "Динамо" и Федерации бокса России. Это была вторая подобная международная матчевая встреча. Первая состоялась в ноябре 2024 года, когда по итогам семи поединков сильнее оказались динамовцы – 6:1.