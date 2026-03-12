Поиск

Павел Сосулин победил Виктора Нагбе на турнире "IBA.PRO 15" в Санкт-Петербурге

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские боксеры Павел Сосулин, Илья Попов, Сергей Колденков и Эдуард Саввин одержали победы на профессиональном турнире "IBA.PRO 15" в четверг в Санкт-Петербурге.

В главном поединке вечера первый номер рейтинга WBA в первом среднем весе Павел Сосулин техническим нокаутом в девятом раунде победил австралийца Виктора Нагбе, ранее владевшего титулами WBC Asian и чемпиона Австралии. Соперник отказался от продолжения боя после восьмого раунда.

На счету Сосулина теперь 13 побед на профессиональном ринге (семь – досрочно), поражений нет. Нагбе потерпел третье поражение при 12 победах (шесть – нокаутом).

Чемпион мира-2025 Илья Попов единогласным решением судей победил представителя Казахстана Нуртаса Ажбенова в легком весе. Для россиянина это четвертая победа, одна из них завершилась нокаутом. Ажбенов проиграл второй бой при 14 победах (четыре – нокаутом).

Финалист ЧМ-2025 Сергей Колденков успешно дебютировал на профессиональном ринге, заставив капитулировать кубинца Абеля Лиму во втором раунде. У Лимы это второе поражение.

Чемпион Европы-2024 Эдуард Саввин техническим нокаутом в первом раунде победил Аиме Малунгилуа из ДР Конго и довел число побед до трех (все – досрочные). Малунгилуа проиграл в третий раз, у него семь побед (все – нокаутом).

