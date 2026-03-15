Вице-президент АСА назвал Чимаева фаворитом в поединке UFC со Стриклендом

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев считает фаворитом предстоящего поединка между чемпионом UFC Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом выступающего за ОАЭ бойца российского происхождения.

"Чимаев будет работать в своей излюбленной манере – агрессивно пойдет вперед, будет переводить, контролировать, пытаться найти сабмишн, добивать", — сказал Бадаев "Интерфаксу".

По его словам, Стрикленд — крепкий оппонент, которого тяжело перевести и удержать в партере.

"Хотя то же самое говорили про Дрикуса Дю Плесси, поэтому борьба и агрессия Хамзата – это что-то другое, чем какая-то стандартная история. Для Шона это будет тяжелый вечер.", — подчеркнул вице-президент АСА.

Вместе с тем Бадаев допустил, что у Стрикленда есть шансы на успех: "При этом Стрикленд хорош на руках, у него нестандартная техника. Если Хамзату не удастся его контролировать, тогда могут быть определенные проблемы".

"В целом, такое ощущение, что Хамзат свою работу выполнит довольно уверенно", — резюмировал собеседник агентства.

Бойцы встретятся на турнире UFC 328, который пройдет 9 мая в Нью-Джерси, поединок между Чимаевым и Стриклендом заявлен в качестве главного события вечера.

Для 31-летнего Чимаева бой станет первой защитой чемпионского пояса в средней весовой категории. Непобежденный боец имеет в активе 15 побед, включая девять – в UFC.

35-летний Стрикленд одержал 30 побед, проиграл в семи боях. Все поражения – в UFC, где на его счету 17 побед.

Чимаев завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в 2025 году.

UFC Шон Стрикленд Хамзат Чимаев Асланбек Бадаев
