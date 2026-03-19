Боксер Шарабутдин Атаев в мае проведет отборочный бой на титул чемпиона мира

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов заявил, что двукратный чемпион мира, чемпион Европы Шарабутдин Атаев в мае проведет бой за звание обязательного претендента в полутяжелом весе.

"В феврале 2026 года два наших боксера уже стали временными чемпионами мира WBA – это Эльнур Самедов и Вартан Арутюнян. Сейчас мы работаем над тем, чтобы они выходили уже на полноценные титулы. Шарабутдин Атаев в мае проведет отборочный бой на титул чемпиона мира.Иван Чирков, Мухаммад Шехов, Вадим Туков и Никита Зонь в первой половине года проведут финалы отбора на статус претендента на полноценные мировые титулы", - сказал Титов "Интерфаксу".

"Как уже известно, Павел Силягин 9 апреля в Канаде боксирует за мировые пояса IBF и IBO с Иглесиасом. Баходур Усмонов также в ближайшее время проведет отборочный поединок. Что касается Заура Абдуллаева и Ивана Козловского – планируем большие бои на вторую половину 2026 года", - добавил Титов.

Чемпионом WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе является россиянин Дмитрий Бивол, поясом WBC владеет американец Дэвид Бенавидес. В этом же дивизионе выступает и другой россиянин Артур Бетербиев.

Атаев занимает третью строчку в рейтинге WBA и седьмую – в рейтинге IBF.