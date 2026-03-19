В Минспорта ждут решение МОК о восстановлении членства ОКР в ближайшие месяцы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ожидает в ближайшие месяцы решение Международного олимпийского комитета о возобновлении деятельности Олимпийского комитета России.

"Решение МОК в пользу восстановления (членства - ИФ) Олимпийского комитета России мы ожидаем в ближайшие месяцы", - сказал Дегтярев журналистам.

Международный олимпийский комитет осенью 2023 года лишил полномочий Олимпийский комитет России из-за принятия в него олимпийских советов новых субъектов РФ (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области). Там объяснили это решение тем, что олимпийские советы новых регионов находятся в введении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

В МОК довели до сведения ОКР, что он больше не имеет права действовать в качестве Национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от Олимпийского движения.

МОК Минспорта РФ Олимпийский комитет России
Новости по теме

Путин назвал невероятным выступление российских спортсменов на Паралимпиаде

Путин наградил орденами победителей и призеров Паралимпиады

Путин наградил орденами победителей и призеров Паралимпиады

Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов УЕФА

"Барселона" забила семь голов "Ньюкаслу" и вышла в четвертьфинал ЛЧ

"Динамо" уступило "Спартаку", но вышло в финал Пути РПЛ Кубка России

"Динамо" уступило "Спартаку", но вышло в финал Пути РПЛ Кубка России

Кучеров оформил хет-трик в матче НХЛ

Сборную Сенегала лишили победы в финале Кубка Африки из-за поведения игроков

"Реал" и "Арсенал" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Голевая передача Сафонова помогла ПСЖ вновь разгромить "Челси" в ЛЧ

"Краснодар" разгромил ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

"Краснодар" разгромил ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });