В Минспорта ждут решение МОК о восстановлении членства ОКР в ближайшие месяцы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ожидает в ближайшие месяцы решение Международного олимпийского комитета о возобновлении деятельности Олимпийского комитета России.

"Решение МОК в пользу восстановления (членства - ИФ) Олимпийского комитета России мы ожидаем в ближайшие месяцы", - сказал Дегтярев журналистам.

Международный олимпийский комитет осенью 2023 года лишил полномочий Олимпийский комитет России из-за принятия в него олимпийских советов новых субъектов РФ (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области). Там объяснили это решение тем, что олимпийские советы новых регионов находятся в введении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

В МОК довели до сведения ОКР, что он больше не имеет права действовать в качестве Национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от Олимпийского движения.