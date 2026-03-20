Поиск

Главный тренер "Балтики" Талалаев дисквалифицирован на четыре игры

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

Такое наказание ему вынесли за поведение по ходу матча РПЛ против ЦСКА в Калининграде 14 марта. В компенсированное ко второму тайму время при счете 1:0 в пользу "Балтики" Талалаев взял в руки покинувший поле мяч и выбил его на трибуны. Находившийся рядом футболист ЦСКА Энрике Кармо толкнул Талалаева, после чего началась массовая драка. К участию в ней подключился главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

Оба тренера были удалены с поля. Челестини, в свою очередь, дисквалифицирован на одну игру.

Матч завершился со счетом 1:0.

Калининград ЦСКА футбол Балтика Андрей Талалаев Энрике Кармо Фабио Челестини
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

