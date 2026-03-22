Боец Рамазанов назвал заслуженной победу Евлоева над Мерфи в UFC

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российский боец Шамиль Рамазанов высоко оценил действия соотечественника Мовсара Евлоева в победном поединке против британца Лерона Мерфи на турнире UFC Fight Night 270 в Лондоне.

"Как я и ожидал, в борьбе Мовсар будет на другом уровне. Как только Евлоев перевел Мерфи, стало понятно, что британцу неприятно. Не знаю, почему Мовсар стал подключать борьбу так поздно. Возможно, хотел поярче бой показать. В целом, это получилось. В стойке Евлоев тоже очень хорош", - сказал Рамазанов "Интерфаксу".

"Поздравляю Мовсара с заслуженной победой! Дальше титульный бой и еще один пояс в коллекцию нашей страны", - добавил он. Бой в полулегком весе продлился все пять раундов. По его итогам россиянину присудили победу раздельным решением судей.

Таким образом, 32-летний Евлоев сохранил непобежденный статус, одержав 20-ю победу. Для 34-летнего Мерфи это поражение стало первым в карьере, на его счету 17 побед, один бой признан несостоявшимся.