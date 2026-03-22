Поиск

Фархутдинов назвал представительным состав участников Кубка России по боксу

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов отметил непредсказуемость итогов поединков на Кубке России в Самаре, а сам турнир назвал представительным, несмотря на отсутствие ряда лидеров.

"Сборная России прошла учебно-тренировочный сбор в Сочи перед Кубком России в Самаре. Первые номера национальной команды были освобождены от участия в Кубке – это Илья Попов, Сергей Колденков, Баир Батлаев, Эдмонд Худоян, Евгений Кооль, Всеволод Шумков, Давид Суров, Исмаил Муцольгов, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Муслим Гаджимагомедов", - приводит слова Фархутдинова пресс-служба Федерации бокса России.

"Хотя молодые призеры чемпионата мира-2025 – Вячеслав Рогозин и Андрей Пегливанян принимают участие в турнире восьмерки сильнейших в Самаре. Так что состав участников на Кубке России весьма представительный, а исход соревнований – непредсказуемый во всех весовых категориях", - отметил он.

В воскресенье состоятся финалы турнира.

бокс Виктор Фархутдинов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });