Тысячный гол Овечкина в НХЛ не спас "Вашингтон" от поражения в игре с "Колорадо"

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 2:3 уступил "Колорадо" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Судьба встречи решилась в овертайме.

В составе "Вашингтона" в третьем периоде точным броском отличился российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 1000-м за всю карьеру НХЛ с учетом матчей плей-офф. По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016).

Между тем, Овечкин обновил принадлежащий ему рекорд по голам только в чемпионатах НХЛ – 923.

Сейчас "Вашингтон" занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ, набрав 79 очков. От восьмого места, дающего право на участие в плей-офф, команда отстает на пять очков. "Колорадо" - лидер Западной конференции, 102 очка.