Кучеров признан первой звездой недели в НХЛ

Поиск

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщается на сайте НХЛ.

За отчетный период Кучеров набрал 13 очков (6 голов + 7 передач) в четырех матчах.

На данный момент Кучеров имеет в активе 119 (40+79) очков в 65 играх регулярного чемпионата и лидирует в списке самых результативных игроков текущего сезона.

Второй звездой недели стал шведский нападающий "Нэшвилла" Филип Форсберг, набравший девять очков (4+5) в 4 матчах.

В тройку лучших также попал американский форвард "Монреаля" Коул Кофилд, набравший 8 очков (4+4) в трех матчах.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

