Чемпион мира по футболу Гризманн подписал контракт с "Орландо Сити"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Французский нападающий Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Орландо Сити", сообщается на сайте североамериканского футбольного клуба.

Он подписал контракт на два года, соглашение вступит в силу летом 2026 года. В "Орландо Сити" 35-летний Гризманн перейдет на правах свободного агента – как только закончится контракт с его нынешним клубом, испанским "Атлетико".

Цвета "Атлетико" Гризманн защищает с 2021 года. Также он играл в мадридской команде с 2014 по 2019 год, после чего переходил в "Барселону".

В составе "Атлетико" Гризманн выигрывал Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании, в составе "Барселоны" - Кубок Испании. Также нападающий завоевал золото чемпионата мира-2018 в России, выигрывал Лигу наций УЕФА-2021/22.

