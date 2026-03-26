МОК запретил трансгендерам выступать в женских соревнованиях на ОИ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новую политику допуска к соревнованиям в женской категории на Олимпийских играх. Согласно этой политики, право выступать в женском разряде получат только спортсменки биологического женского пола. Об этом говорится в заявлении МОК.

Решение вступает в силу с летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе и распространяется на все виды спорта олимпийской программы.

Таким образом, МОК запрещает трансгендерам (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ) участвовать в соревнованиях среди женщин.

"Как бывшая спортсменка, я убеждена: каждый олимпиец имеет право на честную конкуренцию. Однако было бы несправедливо допускать биологических мужчин к соревнованиям в женской категории. В ряде видов спорта это также создает риски для безопасности участниц", — заявила президент МОК Кирсти Ковентри.

В МОК подчеркнули: "базовым принципом документа признано, что мужской пол предоставляет физиологические преимущества в дисциплинах, где важны сила, мощность и выносливость, что требует четкого разграничения по биологическому признаку для обеспечения равных условий".

На летней Олимпиаде-2024 в Париже возникли скандальные ситуации в связи с допуском к женскому боксерскому турниру спортсменок, ранее проваливших гендерные тесты. В результате Линь Юйтин из Тайваня и алжирка Иман Хелиф выиграли золотые медали в своих весовых категориях.