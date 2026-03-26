Илья Малинин выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Американский фигурист Илья Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге.

Его результат - 111,29 балла.

Второе место занимает представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (101,85), третье — эстонец Александр Селевко (96,49).

Илья Малинин – олимпийский чемпион, золото он завоевал в командных соревнованиях на Играх-2026 в Италии. Кроме того, он двукратный чемпион мира (2024, 2025).

Малинин – сын родившихся в России фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые в соревнованиях представляли Узбекистан.

фигурное катание Илья Малинин
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });