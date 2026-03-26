Илья Малинин выиграл короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Американский фигурист Илья Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге.

Его результат - 111,29 балла.

Второе место занимает представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (101,85), третье — эстонец Александр Селевко (96,49).

Илья Малинин – олимпийский чемпион, золото он завоевал в командных соревнованиях на Играх-2026 в Италии. Кроме того, он двукратный чемпион мира (2024, 2025).

Малинин – сын родившихся в России фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, которые в соревнованиях представляли Узбекистан.