Поиск

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Никарагуа

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным обнародовал стартовый состав национальной команды на товарищескую игру с Никарагуа.

С первых минут на поле будут присутствовать Матвей Сафонов (капитан команды), Мингиян Бевеев, Евгений Морозов, Руслан Литвинов, Валентин Пальцев, Данил Пруцев, Даниил Фомин, Наиль Умяров, Лечи Садулаев, Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев.

Игра пройдет в Краснодаре и стартует в 19:30 мск.

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

