Фигуристы Фурнье-Бодри и Сизерон выиграли ритм-танец на ЧМ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Французский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье-Бодри / Гийом Сизерон лидирует после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге.

Результат олимпийских чемпионов - 92,74 балла.

Второе место занимают представители Канады Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (86,45), третье — британцы Лайла Фир/Льюис Гибсон (85,09).

Произвольный танец запланирован на 28 марта.

Российские и белорусские фигуристы участия в ЧМ не принимают.