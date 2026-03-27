СКА сократил отставание от ЦСКА в серии плей-офф КХЛ

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Петербургский СКА со счетом 1:0 обыграл московский ЦСКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.

В составе СКА гол провел Джозеф Бландизи (24-я минута).

СКА сократил отставание в серии по победам – 1-2. Серия длится до четырех побед, следующая игра пройдет 29 марта также на льду СКА.

В параллельно шедшем матче нижегородское "Торпедо" обыграло череповецкую "Северсталь" в Нижнем Новгороде — 3:1.

В составе "Торпедо" голы провели Владимир Ткачев (8-я минута), Михаил Ильин (32), Егор Виноградов (59, в пустые ворота). У "Северстали" точным броском отметился Амир Гараев (29).

"Торпедо" вышло вперед в серии – 2-1. Следующая встреча состоится 29 марта в Нижнем Новгороде.

