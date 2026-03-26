Поиск

"Спартак" обыграл "Локомотив" и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" со счетом 2:1 победили ярославский "Локомотив" во втором матче стартового раунда розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

Встреча состоялась в Ярославле, ее судьба решилась в овертайме.

На 43-й минуте Георгий Иванов вывел "Локомотив" вперед. "Спартак" отыгрался на 47-й минуте благодаря точному броску Ивана Морозова. Победный для москвичей гол провел Данил Пивчулин (78).

Счет в серии до четырех побед, таким образом, стал 1-1. Следующая игра пройдет 28 марта в Москве.

Результаты остальных матчей игрового дня

"Авангард" (Омск) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 3:4, победитель определился во втором овертайме. Счет в серии – 1-1.

"Металлург" (Магнитогорск) – "Сибирь" (Новосибирск) – 5:1. Счет в серии – 2-0.

"Динамо" (Минск) – "Динамо" (Москва) – 4:1. Счет в серии – 2-0.

хоккей КХЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });