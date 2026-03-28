Фигуристка Сакамото стала четырехкратной чемпионкой мира

Фигуристка Сакамото стала четырехкратной чемпионкой мира
Фото: Joosep Martinson - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Японская фигуристка Каори Сакамото стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию-2026 в Чехии.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы она набрала 238,28 балла.

Второе место заняла еще одна представительница Японии Моне Чиба (228,47). Бронзовым призером стала бельгийка Нина Пинзарроне (215,20).

Таким образом, Сакатмото стала четырехкратной чемпионкой мира. До этого награды высшего достоинства на ЧМ она завоевывала в 2022, 2023, 2024 годы.

Российские и белорусские участия в чемпионате мира не принимают.

