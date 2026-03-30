Янник Синнер выиграл турнир Masters в Майами

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Итальянский теннисист Янник Синнер победил чеха Иржи Лехечку в финале турнира категории Mastersв Майами.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу итальянца.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Синнер занимает второе место, Лехечка – 22-е.

Синнер стал победителем этого турнира второй раз в карьере, в предыдущий – в 2024 году.

Чаще всех турнир выигрывали американец Андре Агасси и серб Новак Джокович – по шесть раз.

Из россиян триумфаторами турнира в Майами становились Николай Давыденко (2008) и Даниил Медведев (2023).

Категория Masters– вторая по статусу в мужском теннисе вслед за Большим шлемом.