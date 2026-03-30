Назначенный в пользу "Зенита" пенальти в кубковом матче признан ошибочным

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Экспертно-судейская комиссия единогласно признала ошибочным решение судьи Павла Кукуяна назначить пенальти в ворота махачкалинского "Динамо" в матче Кубка России по футболу против петербургского "Зенита".

"Защитник "Динамо" Сослан Кагермазов не нарушает правила в единоборстве за мяч с нападающим "Зенита" Даниилом Кондаковым. Кагермазов естественно ставит ногу на газон, не меняя своего направления движения, а контакт между игроками инициирует сам нападающий, пытаясь нанести удар по мячу. ВАР не должен был вмешиваться и приглашать судью к монитору, а судье после видеопросмотра следовало оставить в силе свое первоначальное решение, принятое на поле, и продолжить игру", - говорится в тексте мотивировки на сайте РФС.

Инцидент произошел незадолго до перерыва первого этапа полуфинала Пути Кубка России в Санкт-Петербурге. На 45+9 минуте футболист "Зенита" Джон Дюран реализовал пенальти. "Зенит" победил со счетом 1:0 и вышел в следующий круг. Махачкалинское "Динамо" выбыло из дальнейшей борьбы.

Игру обслуживал Павел Кукуян.

Эпизод рассматривали по обращению "Динамо", которое также просило разобрать момент на 57-й минуте. В "Динамо" сочли, что судья должен был назначить пенальти в ворота "Зенита". В ЭСК признали, что Кукуян поступил верно, решив не наказывать петербуржцев 11-метровым ударом.

Матч прошел 18 марта.

Зенит футбол Павел Кукуян
