Менеджер Бивола заявил о планах защиты в бою с Айфертом всех поясов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Менеджер Дмитрия Бивола Вадим Корнилов заявил, что российский боксер в бою с немцем Михаэлем Айфертом, вероятно, будет защищать свои титулы WBO, IBF и WBA в полутяжелом весе.

"Планируется, что все пояса будут на кону боя с Айфертом. Это тоже важный момент, что все‑таки большие бои за крупные пояса возвращаются в Россию. Это очень важно", — приводит слова Корнилова "Матч ТВ".

Как сообщалось, бой Бивола с Айфертом пройдет 30 мая в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC Boxing Promotions. Бивол владеет титулами WBA, WBO и IBF. Ранее титульные поединки на территории России санкционировали только IBF и WВА.

На счету Бивола на профессиональном ринге 24 победы (12 – нокаутом) при одном поражении.

Что касается Айферта, он одержал 13 побед (пять – досрочные), одно поражение.

