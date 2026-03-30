Есипенко сыграл вничью с Накамурой во втором туре турнира претендентов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Андрей Есипенко завершил вничью партию второго тура проходящего на Кипре турнира претендентов.

Партия завершилась на 51-м ходу, россиянин играл белыми фигурами.

В активе Есипенко после двух туров 0,5 очка. Лидируют Жавохир Синдаров

(Узбекистан), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США) – по 1,5.

Турнир претендентов проходит по круговой системе с участием восьми шахматистов и включает 14 туров. Победитель сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом, индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу.

В женском турнире, как и в первом туре, все партии завершились вничью. Екатерина Лагно черными играла с китаянкой Чжу Цзиньэр, Александра Горячкина черными – с Бибисарой Асаубаевой (Казахстан).

У всех участниц турнира претендентов сейчас по 1 очку.

Действующая чемпионка - Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

Александра Горячкина Андрей Есипенко Екатерина Лагно
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });