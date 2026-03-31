Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу о драке в кафе

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Бывший нападающий сборной России по футболу Федор Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу о драке в "Кофемании".

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на адвоката спортсмена Варвару Кнутову.

Потерпевший Владимир Кузьминов выступит с ходатайством о заключении мирового соглашения на судебном заседании 1 апреля. Ожидается, что после этого дело будет закрыто.



Ранее Смолов полностью признал вину по уголовному делу о драке в московском кафе. Инцидент произошел в мае прошлого года в "Кофемании" на Большой Никитской. Следствие установило, что у Смолова произошла ссора с двумя посетителями кафе, которые сидели на летней веранде. Футболист в ходе конфликта с одним из посетителей ударил его соседа по лицу, мужчине потребовалась помощь врачей.

36-летний Смолов - чемпион России в составе "Краснодара", двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка в составе "Локомотива".