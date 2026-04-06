Боксер Шумков назвал Сусленкова фаворитом боя с Манном

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион мира-2025, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, боксер RCC Boxing Promotions Всеволод Шумков ожидает победы чемпиона WBA Continental в тяжелом весе россиянина Артема Сусленкова в предстоящем поединке с немцем Артуром Манном.

"Думаю, для Артема Сусленкова это станет отличной проверкой. Артур Манн зарекомендовал себя как крепкого и волевого спортсмена. У него есть опыт выступлений против серьезных соперников. Если Артем пройдет Манна уверенно, то, думаю, сразу получит шанс на бои еще большего размаха. Фаворитом в предстоящем противостоянии считаю Сусленкова", - сказал Шумков "Интерфаксу".

Бой пройдет 17 апреля в Серпухове и возглавит шоу "IBA.PRO 16".

На профессиональном ринге Сусленков выиграл все 13 боев (восемь – досрочно).

На счету Манна, известного по боям с Сергеем Ковалевым, Муслимом Гаджимагомедовым, Евгением Тищенко, 23 победы (14 – нокаутом) при пяти поражениях.

Новости по теме

Волейболистки юниорской сборной России выиграли турнир в Италии

Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в НХЛ

Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в НХЛ

"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

Гандболистки ЦСКА выиграли Кубок России

Большунов и Пеклецова выиграли масс-старты в финале Кубка России

Экс-чемпион WBC Уайлдер победил Чисору в Лондоне

Малкин оформил 14-й хет-трик в карьере в НХЛ

Малкин оформил 14-й хет-трик в карьере в НХЛ

"Барселона" обыграла "Атлетико" в чемпионате Испании по футболу

"Краснодар" обыграл "Ахмат" в матче РПЛ

"Реал" проиграл "Мальорке" в чемпионате Испании по футболу

"Реал" проиграл "Мальорке" в чемпионате Испании по футболу
