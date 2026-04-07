Призер ОИ-2026 Филиппов получил почетный знак "Заслуженный мастер спорта России"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минспорта и ОКР Михаил Дегтярев вручил почетный знак "Заслуженный мастер спорта России" серебряному призеру и зимней Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никите Филиппову.

В церемонии приняли участие также другие выступившие на ОИ в Италии спортсмены и тренеры. Они получили памятные подарки от ОКР и спонсоров.

"Одновременно грустно и радостно, что это единственная медаль России, но она хотя бы есть", - сказал Филиппов.

Некоторые отечественные спортсмены были близки к пьедесталу. Лыжник Савелий Коростелев стал четвертым в скиатлоне (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем) и пятым - в масс-старте на 50 км классическим стилем. Фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян заняли шестые места в мужском и женском одиночном катании. Последней в заключительный день Олимпиады из россиян выступила Дарья Непряева - в лыжном масс-старте на 50 км классическим стилем. Спортсменка оказалась за чертой призеров, финишировав 11-й.

Всего на Олимпиаде-2026 выступили 13 россиян. Помимо Филиппова, Непряевой, Коростелева, Гуменника и Петросян, это Дарья Олесик, Павел Репилов (санный спорт), Семен Ефимов, Юлия Плешкова (горнолыжный спорт), Алена Крылова, Иван Посашков (шорт-трек), Ксения Коржова, Анастасия Семенова (конькобежный спорт). Все они выступили в нейтральном статусе и в индивидуальных дисциплинах; в командных соревнованиях россияне участия не принимали.