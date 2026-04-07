Не допущенных на Олимпиаду россиян финансово поощрят

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены, не попавшие на зимнюю Олимпиаду в Италии по политическим причинам, получат денежное вознаграждение, сообщил глава Минспорта и Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

"Сегодня на Исполкоме Олимпийского комитета приняли решение о денежном поощрении всех олимпийцев, которые не смогли из-за политических вероломных решений международных организаций поехать на игры", - сказал Дегтярев на церемонии чествования участников XV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии.

В свою очередь генеральный секретарь Олимпийского комитета России Виктор Березов сообщил, что речь идет про группу из 116 человек, которые участвовали в предыдущих Олимпийских играх и не смогли поехать на Олимпиаду в Италию из-за решения международных федераций.

По его словам, они получат "определенные денежные выплаты в зависимости от уровня участников".

"Таким образом мы поддерживаем не только тех, кто поехал на Олимпийские игры, но и тех кто не смог поехать на Олимпийские игры. С нашей точки зрения, это будет справедливо", - сказал Березов на церемонии.

В своем телеграм-канале Дегтярев сообщил, о каких суммах идет речь.

"Решили сохранить выплаты призерам прошлых лет, которые были лишены права принять участие в Играх-2026 года. Олимпийские чемпионы получат 500 тыс. рублей, обладатели серебряных медалей - 350 тыс. рублей, бронзовых - 250 тыс. рублей, а участники - 150 тыс. рублей", - написал он.

На Играх-2026 в Италии россияне вновь выступили под нейтральным флагом и только в индивидуальных соревнованиях. За награды боролись 13 спортсменов из РФ, медаль завоевал только Никита Филиппов, ставший серебряным призером в ски-альпинизме.