Поиск

Быстров посетовал на отсутствие лидера в "Спартаке"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров считает, что в команде не хватает футболиста, способного повести партнеров за собой.

"У "Спартака" нет лидера. Барко (аргентинский полузащитник – ИФ) что-то пытается тащить на себе, но четкой объединяющей фигуры нет. Команда ровненькая", - приводит слова Быстрова "Спорт-Экспресс".

Экс-футболист московского клуба надеется, что "Спартак" сможет достичь чемпионского уровня.

"Мне хочется, чтобы в стране было как можно больше хороших клубов. Если мы будем относить "Спартак" к середнякам, то грош цена нашему чемпионату. Если красно-белые не будут бороться за чемпионство, тогда надо заканчивать с футболом вообще", - сказал Быстров.

Быстров играл за "Спартак" с 2005 по 2009 год, трижды став серебряным призером. Вернувшись в "Зенит", он стал двукратным чемпионом России и выиграл Кубок России.

Сейчас "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В последний раз он становился чемпионом России по итогам сезона-2016/17. В 2017 году команда выиграла Суперкубок России, а в сезоне-2021/22 завоевала последний к настоящему моменту трофей, Кубок России.

футбол Спартак Владимир Быстров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

