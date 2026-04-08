Дзюба опроверг сведения о скором завершении карьеры

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий тольяттинского футбольного клуба "Акрoн" Артем Дзюба заявил, что еще не принял решения об уходе из профессионального спорта по окончании нынешнего сезона.

"Да нет. Я еще не решил", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после финиша сезона 37-летний Дзюба завершит карьеру и свяжет свое будущее с медиафутболом.

Артем Дзюба — четырехкратный чемпион России и обладатель Суперкубка страны в составе "Зенита". В петербургском клубе он также дважды становился обладателем Кубка России.

Покинув "Зенит" в 2022 году, Дзюба перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор", но уже в ноябре того же года покинул команду. В феврале 2023 года он стал игроком московского "Локомотива", а в сентябре 2024 года присоединился к "Акрoну".

До "Зенита" Дзюба выступал за московский "Спартак", воспитанником которого является, а также на правах аренды играл за "Томь" и "Ростов".

