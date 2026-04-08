Ватерполисты сборной России обыграли Великобританию на Кубке мира

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по водному поло со счетом 21:9 нанесла поражение Великобритании в матче второго дивизиона Кубка мира.

Соревнование проходит на Мальте.

В первом матче россияне накануне взяли верх над Бразилией (10:7), 9 апреля отечественная команда сыграет с ЮАР.

Это первый турнир для сборной России под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) после отстранения в 2022 году. На Кубке мира она выступает под нейтральным флагом.

В соревновании на Мальте принимают участие 24 сборные, которые на данной стадии турнира проведут по три игры. В плей-офф выходят 16 национальных команд.

Новости по теме

"Бавария" победила "Реал" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Умер бывший тренер "Зенита" и "Шахтера" Мирча Луческу

Умер бывший тренер "Зенита" и "Шахтера" Мирча Луческу

Хет-трик Гонду помог ЦСКА выйти в финал Пути регионов Кубка России

Ватерполисты сборной России победили Бразилию в первой игре после допуска

Акинфеев пропустит около двух недель из-за травмы

Акинфеев пропустит около двух недель из-за травмы

Алексей Кудашов возглавил "Автомобилист"

ХК "Трактор" задумал расстаться со всеми легионерами

ХК "Трактор" задумал расстаться со всеми легионерами

Магуайр продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

Волейболистки юниорской сборной России выиграли турнир в Италии

Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в НХЛ

Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в НХЛ
