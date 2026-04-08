Ватерполисты сборной России обыграли Великобританию на Кубке мира

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по водному поло со счетом 21:9 нанесла поражение Великобритании в матче второго дивизиона Кубка мира.

Соревнование проходит на Мальте.

В первом матче россияне накануне взяли верх над Бразилией (10:7), 9 апреля отечественная команда сыграет с ЮАР.

Это первый турнир для сборной России под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) после отстранения в 2022 году. На Кубке мира она выступает под нейтральным флагом.

В соревновании на Мальте принимают участие 24 сборные, которые на данной стадии турнира проведут по три игры. В плей-офф выходят 16 национальных команд.