"Металлург" обыграл "Торпедо" в первом матче серии 1/4 финала плей-офф

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" со счетом 4:3 обыграли нижегородское "Торпедо" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.

Встреча прошла на "Арене-Металлург".

В составе "Металлурга" голы забили Даниил Вовченко (4-я минута), Владимир Ткачев (7), Данила Паливко (28), Никита Михайлис (30). В составе "Торпедо" отличились — Владислав Фирстов (13, 35), Василий Атанасов (16).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Металлурга". Второй матч противостояния пройдет в Магнитогорске 11 апреля.

