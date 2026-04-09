"Ак Барс" обыграл минское "Динамо" на старте серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" со счетом 2:1 обыграли минское "Динамо" во втором матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

Встреча прошла в Минске.

В составе "Ак Барса" дубль оформил Алексей Пустозеров (26, 58 минуты). В составе "Динамо" точный бросок нанес Вадим Мороз (59).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Ак Барса".

Следующий матч пройдет 11 апреля в Минске.

Действующий обладатель Кубка Гагарина – ярославский "Локомотив".