Горячкина одержала первую победу на турнире претендентов-2026
Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Александра Горячкина победила представительницу Индии Дивью Дешмукх в десятом туре шахматного турнира претенденток.
Горячкина играла черными фигурами.
Победа стала для российской шахматистки первой на турнире после восьми ничьих и одного поражения.
Горячкина набрала 5 очков и догнала свою соотечественницу Екатерину Лагно, которая белыми фигурами сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи.
Лидирует Рамешбабу Вайшали (Индия) – 6 очков.
До финиша осталось четыре тура.
Действующая чемпионка - Цзюй Вэньцзюнь (Китай), с ней сыграет победительница турнира претендентов.