Горячкина одержала первую победу на турнире претендентов-2026

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Александра Горячкина победила представительницу Индии Дивью Дешмукх в десятом туре шахматного турнира претенденток.

Горячкина играла черными фигурами.

Победа стала для российской шахматистки первой на турнире после восьми ничьих и одного поражения.

Горячкина набрала 5 очков и догнала свою соотечественницу Екатерину Лагно, которая белыми фигурами сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи.

Лидирует Рамешбабу Вайшали (Индия) – 6 очков.

До финиша осталось четыре тура.

Действующая чемпионка - Цзюй Вэньцзюнь (Китай), с ней сыграет победительница турнира претендентов.