Защитник Робертсон покинет "Ливерпуль" по окончании сезона

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Шотландский футболист Энди Робертсон покинет "Ливерпуль" после завершения сезона-2026, сообщается на сайте английского клуба.

Уход 31-летнего защитника связан с истечением срока действия контракта.

Робертсон выступал за "Ливерпуль" с 2017 года, перейдя из "Халл Сити".

За "Ливерпуль" капитан сборной Шотландии провел 373 матча, став двукратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионат мира, Суперкубка УЕФА, Суперкубка Англии, Кубка Англии.

"Спартак" обыграл "Зенит" и вышел в финал Пути регионов Кубка России

Даниил Медведев с двойной "баранкой" проиграл на турнире Masters

Умер бывший тренер "Зенита" и "Шахтера" Мирча Луческу

