Защитник Робертсон покинет "Ливерпуль" по окончании сезона

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Шотландский футболист Энди Робертсон покинет "Ливерпуль" после завершения сезона-2026, сообщается на сайте английского клуба.

Уход 31-летнего защитника связан с истечением срока действия контракта.

Робертсон выступал за "Ливерпуль" с 2017 года, перейдя из "Халл Сити".

За "Ливерпуль" капитан сборной Шотландии провел 373 матча, став двукратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионат мира, Суперкубка УЕФА, Суперкубка Англии, Кубка Англии.