Поиск

Боксер Шумков высоко оценил бой Силягина против Иглесиаса, несмотря на поражение

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион мира-2025, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, боксер RCC Boxing Promotions Всеволод Шумков считает, что Павлу Силягину не хватило мощности удара в проигранном кубинцу Ослейсу Иглесиасу поединке.

"Павел молодец! Показал в ринге стойкость и уверенную работу на ногах. Я думаю, не хватило мощи удара. Надеюсь, что еще увидим Павла на ринге! Сейчас обязательно нужно отдохнуть, залечить травмы и настроиться на следующие бои", - сказал Шумков "Интерфаксу".

Поединок прошел в Монреале в пятницу утром по московскому времени и завершился победой Иглесиаса техническим нокаутом. Бой завершился после восьмого раунда.

На кону поединка стоял пояс IBF во втором среднем весе.

бокс Всеволод Шумков Павел Силягин Ослейс Иглесиас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Есипенко лишился шансов выиграть турнир претендентов-2026

ПСЖ обыграл "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

"Спартак" обыграл "Зенит" и вышел в финал Пути регионов Кубка России

"Спартак" обыграл "Зенит" и вышел в финал Пути регионов Кубка России

"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

Овечкин определится с дальнейшей карьерой летом этого года

Умер бывший главный тренер баскетбольного ЦСКА Душко Вуйошевич

Даниил Медведев с двойной "баранкой" проиграл на турнире Masters

Даниил Медведев с двойной "баранкой" проиграл на турнире Masters

"Бавария" победила "Реал" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Умершие знаменитости

Умер бывший тренер "Зенита" и "Шахтера" Мирча Луческу

Умер бывший тренер "Зенита" и "Шахтера" Мирча Луческу

Хет-трик Гонду помог ЦСКА выйти в финал Пути регионов Кубка России