Боксер Шумков высоко оценил бой Силягина против Иглесиаса, несмотря на поражение

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион мира-2025, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, боксер RCC Boxing Promotions Всеволод Шумков считает, что Павлу Силягину не хватило мощности удара в проигранном кубинцу Ослейсу Иглесиасу поединке.

"Павел молодец! Показал в ринге стойкость и уверенную работу на ногах. Я думаю, не хватило мощи удара. Надеюсь, что еще увидим Павла на ринге! Сейчас обязательно нужно отдохнуть, залечить травмы и настроиться на следующие бои", - сказал Шумков "Интерфаксу".

Поединок прошел в Монреале в пятницу утром по московскому времени и завершился победой Иглесиаса техническим нокаутом. Бой завершился после восьмого раунда.

На кону поединка стоял пояс IBF во втором среднем весе.