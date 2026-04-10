Российский боксер Силягин проиграл Иглесиасу в поединке за пояс IBF

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Силягин уступил представителю Кубы Ослейсу Иглесиасу в поединке в Монреале.

Бой завершился техническим нокаутом после восьмого раунда.

На кону поединка стоял вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе.

Для 32-летнего Силягина это первое поражение в карьере. На его счету 16 побед (семь – нокаутом) и одна ничья. У 28-летнего Иглесиаса 15 побед (14 – досрочно), кубинец сохранил статус непобежденного боксера.