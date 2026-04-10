Поиск

Российский боксер Силягин проиграл Иглесиасу в поединке за пояс IBF

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Павел Силягин уступил представителю Кубы Ослейсу Иглесиасу в поединке в Монреале.

Бой завершился техническим нокаутом после восьмого раунда.

На кону поединка стоял вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF во втором среднем весе.

Для 32-летнего Силягина это первое поражение в карьере. На его счету 16 побед (семь – нокаутом) и одна ничья. У 28-летнего Иглесиаса 15 побед (14 – досрочно), кубинец сохранил статус непобежденного боксера.

бокс Павел Силягин Ослейс Иглесиас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Есипенко лишился шансов выиграть турнир претендентов-2026

ПСЖ обыграл "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

"Спартак" обыграл "Зенит" и вышел в финал Пути регионов Кубка России

"Спартак" обыграл "Зенит" и вышел в финал Пути регионов Кубка России

"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

Овечкин определится с дальнейшей карьерой летом этого года

Умер бывший главный тренер баскетбольного ЦСКА Душко Вуйошевич

Даниил Медведев с двойной "баранкой" проиграл на турнире Masters

Даниил Медведев с двойной "баранкой" проиграл на турнире Masters

"Бавария" победила "Реал" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Умершие знаменитости

Умер бывший тренер "Зенита" и "Шахтера" Мирча Луческу

Умер бывший тренер "Зенита" и "Шахтера" Мирча Луческу

Хет-трик Гонду помог ЦСКА выйти в финал Пути регионов Кубка России