Боец ММА Рамазанов считает, что Мурзаканов нокаутирует Косту в UFC

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российский боец ММА Шамиль Рамазанов считает, что соотечественник Азамат Мурзаканов досрочно победит бразильца Пауло Косту на предстоящем в США турнире UFC 327.

"Многие до сих пор недооценивают Азамата в полутяжелом весе. И это большая ошибка. У него отличный тайминг, грамотная работа ног и выверенные удары руками, которые способны сбить наступление любого прессинг-бойца", - сказал Рамазанов "Интерфаксу".

"Пауло Коста, безусловно, опасен за счет физической мощи и агрессии в первых раундах. Но его основная проблема — прямолинейность. Азамат это понимает, поэтому будет постепенно наращивать темп. Думаю, во втором раунде Коста уже просядет физически, а Мурзаканов донесет свой удар до цели, и мы увидим нокаут", - добавил собеседник агентства.

Турнир UFC 327 пройдет в ночь на 12 апреля по московскому времени. Поединок представителей полутяжелого веса Мурзаканова и Косты будет со-главным событием турнира.

На счету Мурзаканова 16 побед в 16 поединках. Коста выиграл 15 боев, потерпев четыре поражения.