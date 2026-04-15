Овечкин в 21-й раз подряд стал лучшим снайпером "Вашингтона"

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеист Александр Овечкин в сезоне-2025/26 стал лучшим в "Вашингтоне" по числу голов.

В регулярном чемпионате российский форвард поразил ворота соперника 32 раза. Это на два гола больше чем у канадского партнера по команде Тома Уилсона. По системе "гол+пас" каждый из них набрал 64 очка – лучший результат в клубе.

40-летний Овечкин становится лучшим снайпером "Вашингтона" 21 сезон подряд – то есть в каждом из них в составе столичной команды. В одном из них, в сезоне-2016/17, он разделил лидерство с американцем Ти Джеем Оши – по 33 гола.

Самым результативным для Овечкина выдался чемпионат-2007/08, когда ему удалось стать автором 65 голов.

Овечкин - рекордсмен по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, 929 голов. По голам с учетом плей-офф он занимает второе место – 1006 голов. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки: 1016.

Сейчас "Вашингтону" не удалось пробиться в плей-офф. Команда завершила сезон, он стал последним для Овечкина по контракту в клубе. Нападающий пока не дал ответа на вопрос, подпишет ли он новый контракт с "Вашингтоном". Он сообщал, что решение примет летом после консультаций с семьей и руководством клуба.

Всю заокеанскую карьеру россиянин проводит в "Вашингтоне", в составе которого в 2018 году он выиграл Кубок Стэнли.