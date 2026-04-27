Сборная России по футболу сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с национальными командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго, сообщает пресс-служба РФС.

Матч против Египта пройдет 28 мая в Каире, игра с Буркина-Фасо - 5 июня в Волгограде, а со сборной Тринидада и Тобаго россияне встретятся 9 июня в Калининграде.

О времени начала игр и датах старта продаж билетов РФС сообщит позднее.

В рейтинге ФИФА сборная России занимает сейчас 36-е место, Египет – 29-е, Буркина-Фасо – 62-е, Тринидад и Тобаго – 102-е.

В настоящее время сборная России находится под санкциями ФИФА и УЕФА, на международном уровне она может играть только в товарищеских матчах.

футбол РФС
