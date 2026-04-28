Российский боксер Алексей Егоров уверен в победе над французом Сейди Коупом

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Бывший претендент на пояс WBA Алексей Егоров высоко оценивает свои шансы на успех в предстоящем поединке с французским боксером Сейди Коупом в рамках матчевой встречи "Битва тяжеловесов" между сборными России и мира.

"Мне будет противостоять неплохой боксер любитель, устать точно придется. Но я уверен в своей победе! Думаю, зрители увидят интересный поединок. Ну и я впервые буду в Калининграде, это ещё один положительный момент", - приводит слова Егорова пресс-служба Федерации бокса России.

"В последний раз я выходил на ринг в июле прошлого года. И вот эта пауза в карьере без боев, как минимум, не может радовать. Хочется боксировать чаще. И хорошо, что появилась возможность провести бой в Калининграде. Рад этому. Давно не боксировал в четырехраундовых поединках, поэтому придется с первым минут взвинчивать темп", - отметил российский боксер.

Турнир пройдет 1 мая в Калининграде, бой Егорова с Коупом будет главным событием вечера.

На профессиональном ринге Егоров одержал 13 побед (девять – нокаутом) при трех поражениях. Обладатель титула EBU Silver Коуп удерживает статус непобежденного боксера, выиграв все 13 боев (восемь – досрочно).

Состав участников матчевой встречи "Битва тяжеловесов" Россия – сборная мира выглядит следующим образом:

- 4 раунда: Владислав Вишев – Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан);

- 6 раундов: Андрей Стоцкий - Халимжон Мамасолиев (7-0, КО 7, Узбекистан);

- 4 раунда: Евгений Земляков– Соломон Адебайо (15-0, КО 14, Нигерия);

- 4 раунда: Алексей Егоров - Сейди Коуп (13-0, КО 8, Франция).

В андеркарде шоу в Калининграде пройдут поединки и второго турнира проекта Федерации бокса России "Битва за контракт". Состав участников следующий:

- До 88 кг, 8 раундов: Вараздат Мкртчян – Лукас Ндафолума (Намибия);

- До 55 кг, 4 раунда: Азиза Оторова - Кристина Глуханькова;

- До 61,2 кг, 4 раунда: Платон Козлов - Никита Петин;

- До 79 кг, 4 раунда: Имам Кастоев - Сергей Оганисян;

- До 67 кг, 4 раунда: Дмитрий Шефер - Артемий Богданович;

- До 54 кг, 4 раунда: Амиршох Джалолов - Супхан Гурбанов.