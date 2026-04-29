Гаранин назначен главным тренером ФК "Пари НН"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "Пари НН" назначил Вадима Гаранина главным тренером команды, сообщает пресс-служба нижегородского футбольного клуба.

Соглашение будет действовать на финальную часть сезона-2025/26.

В "Пари НН" тренер переходит из клуба Медиалиги LitEnergy.

Гаранин на уровне РПЛ работал в "Сочи", в Первой лиге – в "Черноморце" и "Енисее".

На посту главного тренера "Пари НН" Гаранин сменил Алексея Шпилевского, уволенного после поражения команды от "Спартака" (1:2).

В турнирной таблице РПЛ нижегородская команда занимает предпоследнее, 15-е место. До финиша чемпионата России нижегородскому клубу осталось провести три матча – против "Ахмата" (3 мая в гостях), ЦСКА (11 мая дома), "Рубина" (17 мая в гостях).

"Пари НН еще не лишился шансов сохранить прописку в главном дивизионе отечественного футбола.