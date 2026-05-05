Okko порекомендовал использовать Wi-Fi для просмотра полуфиналов ЛЧ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Онлайн-кинотеатр Okko в преддверии полуфинальных матчей Лиги чемпионов УЕФА порекомендовал зрителям заранее подключиться к стационарному Wi-Fi или проводному интернету.

В своем заявлении компания обратила внимание на то, что "в период с 5 по 9 мая в ряде регионов возможны временные перебои в работе мобильного интернета".

"В связи с этим доступ к онлайн-сервисам, включая Okko, может быть ограничен", - говорится в тексте обращения.

"Для максимально стабильного просмотра полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА 5 и 6 мая Okko рекомендует заранее подключиться к стационарному Wi-Fi или проводному интернету. В случае возникновения сложностей с доступом к трансляции пользователям также рекомендуется переключиться на альтернативные типы соединения", - отметили в Okko.

5 мая пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Арсенал" (Англия) – "Атлетико" (Испания). Результат первой игры – 1:1.

На 6 мая запланирована ответная встреча между "Баварией" (Германия) и "Пари Сен-Жермен" (Франция). В первом матче победу одержал ПСЖ – 5:4.

