Глава АСА Бибулатов уверен в досрочной победе Чимаева над Стриклендом в UFC

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Представляющий ОАЭ боец российского происхождения Хамзат Чимаев во всем превосходит американца Шона Стрикленда и уверенно его победит, считает президент лиги АСА Магомед Бибулатов.

"Не вижу никаких шансов у Шона Стрикленда против Хамзата Чимаева. Вот прям никаких шансов у Шона нет – ни в одном аспекте. Думаю, дольше трех раундов этот поединок не продлится. Скорее всего, мы увидим досрочную победу в исполнении Хамзата", - сказал Бибулатов "Интерфаксу".

Бойцы встретятся на турнире UFC 328, который пройдет в ночь на 10 мая (по московскому времени) в США, поединок между Чимаевым и Стриклендом заявлен в качестве главного события вечера.

Для 32-летнего Чимаева бой станет первой защитой чемпионского пояса в средней весовой категории. Непобежденный боец имеет в активе 15 побед, включая девять – в UFC.

35-летний Стрикленд одержал 30 побед, проиграл в семи боях. Все поражения – в UFC, где на его счету 17 побед.

Чимаев завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в 2025 году.