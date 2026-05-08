Тяжеловес Голуб назвал Волкова фаворитом поединка против Кортес-Акосты в UFC

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес Алексей Голуб отметил превосходство соотечественника Александра Волкова над доминиканским бойцом смешанного стиля Вальдо Кортес-Акостой, с которым тот встретится на турнире UFC.

"Волков сейчас находится на пике своей формы, он стал намного мощнее физически и при этом сохранил свою техничность. Кортес-Акоста — парень с тяжелым ударом, но в плане боксерской техники и работы ног он сильно уступает Саше", — сказал Голуб "Интерфаксу".

"Волков будет работать с дистанции, расстреливая Вальдо прямыми ударами и жесткими лоу-киками, не давая тому подойти на дистанцию удара. Кортес-Акоста попытается вложиться в один шальной оверхенд, но Саша отлично чувствует дистанцию и будет проваливать его", - добавил он.

"К середине второго раунда Кортес-Акоста начнет замедляться от пропущенных ударов по корпусу и ногам. Волков просто зажмет его у сетки и расстреляет сериями, как он это умеет делать с менее техничными оппонентами", - подчеркнул собеседник агентства.

Турнир UFC 328 пройдет в ночь на 10 мая в США.

37-летний Волков одержал в смешанных единоборствах 39 побед и потерпел 11 поражений. На счету 34-летнего Кортес-Акосты 17 побед и два поражения.

Сам Алексей Голуб 15 мая в Москве на турнире Ural FC 12 проведет поединок против бразильца Тьяго Кардосы.