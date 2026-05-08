Семак признан тренером месяца в РПЛ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер "Зенита" Сергей Семак стал лауреатом премии лучшему тренеру в Российской премьер-лиге по итогам апреля, сообщается на сайте РПЛ.

В борьбе за приз 50-летний специалист опередил Мурада Мусаева ("Краснодар"), Хуана Карлоса Карседо ("Спартак"), Франка Артигу ("Рубин") и Игоря Осинькина ("Сочи"). Семак занял первое место в голосованиях экспертов РПЛ и болельщиков, тогда как все комментаторы "Матч Премьер" отдали предпочтение Осинькину.

В пяти апрельских турах "Зенит" набрал 11 очков — лучший показатель совместно с "Краснодаром". Футболисты петербургской команды одержали победы над "Крыльями Советов" (2:1), махачкалинским "Динамо" (1:0) и "Ахматом" (2:0), а также сыграли вничью с "Краснодаром" (1:1) и "Локомотивом" (0:0).

Семак признан тренером месяца в шестой раз в карьере, он повторил рекорд премии, установленный Валерием Карпиным.

